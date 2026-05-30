Moretto sul no di Iraola al Milan "Ci sono stati degli incontri anche prima della fine campionato, ma preferisce altri progetti"

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Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha spiegato come mai Andoni Iraola ha deciso di rifiutare la panchina del Milan

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dichiarato sul Milan:

MORETTO SUI NO DI IRAOLA E XAVI AL MILAN

"E' vero che il Milan ha incontrato Iraola e lo ha fatto prima che finisse il campionato perchè voleva capire la sua disponibilità e la sua idea di calcio. A questi incontri Igli Tare non ha mai partecipato. Iraola non si farà, ci sono stati dei contatti, ma ha detto no al Milan perchè preferisce altri progetti. Anche Xavi preferisce un altro tipo di esperienza personale, la sua priorità è allenare una nazionale, quindi pure il suo nome va scartato per la panchina del Diavolo".

MORETTO SULL'INCONTRO TRA RANGNICK E L'AUSTRIA E L'INTERESSE DEL MILAN

"Lunedì è in programma un incontro importante tra Rangnick e la Federazione austriaca per capire che tipo di strada prendere, nel senso che la Federazione vorrebbe rinnovare il contratto del tedesco, il quale però sa dell'interesse del Milan con cui ha già avuto diversi contatti, c'è stato anche un incontro di persona. Dunque prima ci sarà lunedì questo incontro tra Rangnick e l'Austria e poi martedì quello tra il Milan e Glasner che piace molto al Milan".