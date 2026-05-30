Panchina Milan: in corsa anche Jaissle, ma servono 6 milioni per liberarlo dall' Al Ahli

vedi letture

Uno dei tecnici che potrebbe portare Rangnick al Milan è Matthias Jaissle, ma per liberarlo dall'Al Ahli servono sei milioni

Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria che nelle prossime settimane sarà impegnato al Mondiale, è il preferito di Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahmovic e Massimo Calvelli per prendere in mano l'area sportiva del Milan dopo la rivoluzione rossonera iniziata lunedì con gli addii di Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Se il tedesco dovesse decidere di accettare la proposta del Diavolo, a quel punto sarà lui a scegliere il nuovo allenatore e tutto lascia pensare che punterà su uno dei suoi pupilli, vale a dire Oliver Glasner e Matthias Jaissle.

Come rivela questa mattina La Gazzetta dello Sport, la vittoria della Conference League con il Crystal Palace ha fatto alzar notevolmente le quotazioni di Glasner, tanto che è stato fissato un appuntamento nei prossimi giorni tra il tecnico e il Milan. In corsa c'è anche Jaissle, il quale però ha un costo per essere liberato dagli arabi dell’Al Ahli: circa 6 milioni.