Anche Di Marzio conferma: "So che il Milan sta provando a convincere Modric a continuare ancora"

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Modric non ha ancora deciso il suo futuro nonostante il forte pressing di Ibrahimovic e del Milan. Queste le ultime di Di Marzio

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato (CLICCA QUI) del tentativo di Ibrahimovic di convincere Modric nel continuare al Milan per almeno un altro anno. Anche Gianluca Di Marzio conferma l'indiscrezione, lasciando comunque un grande punto interrogativo sul futuro del campione croato. Modric, fosse rimasto Allegri, avrebbe proseguito sicuramente al Milan. Ora sta prendendo tempo per capire e decidere. Queste le dichiarazoni del giornalista in diretta su Sky Sport 24:

FUTURO MODRIC-MILAN: LA CONFERMA DI GIANLUCA DI MARZIO

“So che il Milan sta provando a convincere Modric a continuare ancora, in particolare proprio Ibra. Se fosse rimasto Allegri credo che avrebbe deciso di continuare. Adesso sta decidendo cosa fare e per decidere vuole anche capire in che mani finirà: vuole capire chi sarà l’allenatore e chi sarà il ds. Credo sia legittimo da parte sua, con la carriera che ha fatto e quello che ha vinto, capire con chi doversi rapportare”.