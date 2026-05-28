Calciomercato Pochettino: "Non ho incontrato il Milan. Lo hanno fatto i miei agenti? È possibile..."

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Mauricio Pochettino, ct degli USA, ha parlato in conferenza dalla sala stampa del Centro Nazionale di Allenamento della Federazione Calcistica degli Stati Uniti. Alla domanda se avesse avuto incontri con il Milan, che ha recentemente esonerato l’allenatore Massimiliano Allegri dopo che il club non è riuscito a qualificarsi in Champions League, ha risposto con un secco "No", riporta ESPN.

POCHETTINO-MILAN, LE PAROLE DEL CT DEGLI USA

Si è aperto però quando gli è stato chiesto se invece fossero stati i suoi agenti ad incontrarsi col club rossonero: “È possibile, perché devono fare il loro lavoro. Diciamo sempre che il nostro contratto scade a luglio, dopo i Mondiali. Ovviamente riceviamo delle proposte e... certo, ho incontrato alcune persone, di diversi club. Ma si tratta di semplici chiacchierate, perché nel mondo del calcio abbiamo degli amici. Abbiamo amici ovunque, e i miei rappresentanti lavorano per me per cercare di trovare la migliore opportunità per il futuro. È normale".

Pochettino infine ha ribadito la volontà di portare a termine il suo contratto da CT degli USA: “Se un club venisse a dirmi: ‘Oh Mauricio, ti vogliamo, ma devi iniziare domani’, risponderei: ‘Mi dispiace, ho un impegno con la nazionale'’”.