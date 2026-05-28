Ordine: "Ascoltando Cardinale nel meeting, ho capito che tutto l'anno si è documentato sul Milan esclusivamente parlando con Ibra e Furlani"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine, presente all'incontro stampa con Gerry Cardinale, ha così precisato quanto detto nel meeting: "Non mi eserciterò nel tentativo di indovinare quali saranno le nuove figure della governance del prossimo Milan: con le fonti fuori Milano mi appassiona zero. Posso invece offrire alcune chiavi di lettura del terremoto accaduto nel Milan e delle impressioni ricavate dall’incontro con Gerry Cardinale. A sentir parlare il numero uno del fondo RedBird ho capito fondamentalmente che, stando negli Usa, durante tutto l’anno si è documentato sul conto del Milan parlando ESCLUSIVAMENTE con Ibrahimovic e con Furlani.

Questo tipo di informazione “parziale” non gli ha consentito di ascoltare tutte le campane del Milan e in particolare non ha avuto una documentata scansione degli avvenimenti, a cominciare dal mercato di gennaio in avanti quando Allegri -qui siamo a fine novembre- avvertì il club che “la squadra stava iperperfomando” e che aveva bisogno di “3 rinforzi per arrivare sicuramente in Champions e continuare a restare nella scia dell’Inter”. Sapete bene tutti quale fu la risposta: “Non c’è un euro a disposizione!”.