MN - Milan, CdA ordinario: focus sulle deleghe dell’AD in attesa del nuovo CEO

MN - Milan, CdA ordinario: focus sulle deleghe dell’AD in attesa del nuovo CEOMilanNews.it
© foto di Antonio Vitiello
Oggi alle 16:50News
di Lorenzo De Angelis
Oggi il Consiglio di Amministrazione del Milan si è riuscito per un passaggio fisiologico e coerente con la fase di transizione che sta attraversando il club.

Il Consiglio di Amministrazione del Milan in programma oggi rientra tra la riunioni ordinarie già previste dal calendario societario. Non si tratta dunque di un appuntamento straordinario, ma di un passaggio inserito nella normale attività di governance del club. 

Apprende la redazione di MilanNews.it che all'ordine del giorno è stato aggiungo anche un aggiornamento sulla gestione delle deleghe dell'Amministratore Delegato, che da qualche giorno non è più Giorgio Furlani. L'obiettivo è garantire continuità operativa e piena efficacia fino alla nomina del nuovo CEO. 

Un passaggio filiosogico, quindi, coerente con la fase di transizione che il Milan sta attraversando in questi giorni a livello dirigenziale. 

di Pietro Mazzara