MN - Milan, CdA ordinario: focus sulle deleghe dell’AD in attesa del nuovo CEO

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Oggi alle 16:50 News di di Fonti preferite

Oggi il Consiglio di Amministrazione del Milan si è riuscito per un passaggio fisiologico e coerente con la fase di transizione che sta attraversando il club.