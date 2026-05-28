Serafini sconsolato: "La cosa triste è che Cardinale continua a non capire, senza conoscenza della cultura calcistica italiana, della passione, del tifo, della competitività"

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Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a Virgilio Sport sulla scelta di Gerry Cardinale di affidare la ristrutturazione del Milan a Ibrahimovic.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a Virgilio Sport sulla scelta di Gerry Cardinale di affidare la ristrutturazione del Milan a Zlatan Ibrahimovic: “Non ritengo assolutamente che Ibrahimovic possa essere la soluzione a tutti i problemi, tutt’altro. Non ha un percorso, non è strutturato. La cosa triste è che Cardinale, credo, continui a non capire. L’idea di quanto successo non me la sono fatta in questi ultimi giorni.

È stato un percorso senza una strategia precisa, senza una filosofia sportiva e senza conoscenza della cultura calcistica italiana, della passione, del tifo, della competitività. E, soprattutto, senza capire quella che è la storia del club. E si continua con lo stesso andazzo”.