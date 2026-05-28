Jaissle tecnico "alla Fabregas" che cerca il Milan? Il tedesco recentemente ha elogiato il Como

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Matthias Jaissle, candidato per la panchina del Milan, può essere il nome "alla Fabregas": recentemente ha lodato il Como in un'intervista

Il Milan, tra le tante posizioni che dovrà coprire in questi pochi giorni, è alla ricerca anche del nuovo allenatore. Il desiderio espresso da Gerry Cardinale, come è trapelato, è quello di avere un tecnico "alla Fabregas". A questa descrizione poteva sicuramente rispondere Andoni Iraola, destinato a finire al Palace o al Levrkusen, ma sicuramente può essere associato anche Matthias Jaissle, tecnico tedesco di 38 anni dell'Al-Ahli, che oggi è emerso come nuovo candidato per la panchina rossonera.

JAISSLE TECNICO "ALLA FABREGAS" CHE CERCA IL MILAN?

In ua recente intervista che Matthias Jaissle ha rilasciato in esclusiva per i colleghi di SportMediaset, il tecnico tedesco ha parlato di chi sono i suo modelli e ha citato anche il Como di Cesc Fabregas. Un curiosità che potrebbe dire molto, considerando il fatto che il Milan sta cercando un tecnico di quel tipo. Le parole di Jaissle su Fabregas e sul como: "A chi mi ispiro? Direi Pep Guardiola. Ne osservo tanti con ammirazione, non per copiarli, ma per prendere spunto sui dettagli. Penso a Kompany e Luis Enrique. Seguo anche la Serie A, mi incuriosisce ciò che fa il Como: lo abbiamo sfidato nella preseason ed è stato davvero interessante”