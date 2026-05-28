Chi ha avuto la media spettatori più alta nella Serie A 2025-2026? Il Milan
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Il Milan è la squadra che ha avuto la media spettatori più alta tra le squadre che hanno partecipato alla Serie A 2025-2026
Chi ha avuto la media spettatori più alta tra le squadre nel massimo campionato italiano? Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), in vetta a questa speciale classifica c'è il Milan con una media di 73.373 spettatori a match, seguito da Inter (73.305), Roma (61.785) e Napoli (48.306).
SERIE A, IL TASSO DI RIEMPIMENTO DEGLI STADI: MILAN SUL PODIO
Se si guarda invece il tasso di riempimento, vale a dire la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide di Serie A, al primo posto della classifica troviamo la Juventus con il 97,69%, a seguire ci sono poi Cagliari (97,39%), Milan (96,89%), Inter (96,80%), Atalanta (95,05%) e Como (94,71%).
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