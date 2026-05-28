Zazzaroni: “Non mi arrendo, non do ragione ai Cassano, Adani e Trevisani. Anche Spalletti è fuori dalla Champions”

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Il direttore del Corriere dello Sport non si arrende e continua a sostenere Massimiliano Allegri e il suo operato, nonostante riconosca che ha fatto anche lui degli errori.

Durante l’ultima puntata di Numer1 podcast, Ivan Zazzaroni ha parlato di Allegri e della “sconfitta” di chi lo ha sostenuto in questa stagione. Queste le sue parole.

“lo non non m'arrendo assolutamente. Non m'arrendo per un punto, un punto ha cambiato veramente i destini di tutti, ha cambiato i ragionamenti. lo oggi mi sarei veramente divertito un casino se l'avessi visto dentro. Per un punto invece siamo qui e dobbiamo fare i ragionamenti e ci arrendiamo. lo non m'arrendo. Questo è un allenatore che ha sbagliato una mezza stagione. Non erano giusti i 42 punti dell'andata, non sono giusti i 28 del ritorno, dove sicuramente ha commesso degli errori. Per cui ragazzi io non mi arrendo proprio, non do ragione né a Trevisani, né ad Adani né a Cassano. I valori vengono fuori come padre tempo, zio e tutto il resto. Vedrete che si riprenderà nel calcio. È così. È la prima volta che Massimiliano Allegri non va in Champions. Non c'è andato neanche Spalletti. Quattro punti ha fatto nelle ultime cinque partite Allegri, cinque punti ha fatto Spalletti. Però ricordatevi, l'ossessione è un gioco che devono fare soltanto i giovani”.