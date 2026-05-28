Leao verso il Manchester? Rafa ammette: "Guardo molto la Premier e soprattutto lo United.."

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Queste le parole di Rafael Leao direttamente da un podcast inglese in cui si parla di Premier League e di Manchester United

Il futuro di Rafa Leao sembra sempre più in bilico ed enigmatico. Il numero 10 portoghese, protagonista di una stagione tra poche luci e molte ombre, in questi ultimi giorni è stato più volte accostato al Manchester United, in Premier League. In realtà, sul portoghese ci sarebbe anche il forte interesse di due club della Turchia: il Fenerbahçe e il Galatasaray. In attesa di scoprire il suo futuro, l'attaccante del Milan ha postato sul proprio account Instagram un post enigmatico per tutti i tifosi milanisti. "E' stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e mentale, e solo coloro che l'hanno vissuto da vicino sanno quanto sia stato difficile per me. Che il Milan possa tornare a vincere la prossima stagione".

Parole che sanno quasi di addio quindi, con il club di Via Aldo Rossi ancora nel bel mezzo di un caos societario e dirigenziale. Non si sa chi sarà il prossimo allenatore, nè tantomeno il direttore sportivo. A parte questi gravi dettagli, Leao si è esposto così direttamente dal podcast social di "CernucciPodcast" Parlando più da vicino dell'apprezzamento per la Premier League.

LEAO E L'APPREZZAMENTO PER IL MANCHESTER UNITED

Questa la risposta del portoghese alla domanda "Chi segui in Inghilterra", Leao ha risposto: "Certo, guardo spesso la Premier League. Mi piace il Manchester United soprattutto per Cristiano Ronaldo, che è il mio idolo, ma anche l'Arsenal è una squadra che seguo alla televisione..".