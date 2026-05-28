Moretto: "Per idee, ideali e anche organizzazione è arrivato il no di Iraola al Milan: preferisce altre soluzioni"

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A meno di strane sorprese non sarà Iraola l'allenatore del Milan. Moretto e Romano raccontano le ultime sul futuro del basco

Il Milan ha cercato con forza Andoni Iraola, ma il tecnico basco non ha dato aperture al progetto rossonero di Cardinale e Ibrahimovic: aspetta la Premier League o il Bayer Leverkusen. Matteo Moretto e Fabrizio Romano danno tutti gli ultimi aggiornamenti in un video nel loro canale YouTube:

MILAN ALLA RICERCA DI UN ALLENATORE: IRAOLA LONTANO

Moretto: “Tra ieri e oggi Cardinale, Ibrahimovic e dei collaboratori stanno facendo a ripetizione chiamate, videocall, incontri con Direttori Sportivi, possibili nuovi CEO, allenatori, scouting. C’è l’urgenza da parte del Milan di andare a colmare questi vuoi di potere".

Fabrizio Romano: “Per giorni è stato detto il nome di Iraola e abbiamo detto come il Milan abbia incontrato Iraola in segreto a Londra. Il Milan per Irola ci provava, ma la parola “Imminente, vicino, accordo” da noi non è mai arrivata, perché Iraola ha almeno altre due proposte. Una porta al Crystal Palace, l’altra al Bayern Leverkusen, aspettando di capire cosa dovesse accadere al Liverpool, dove Arne Slot oggi resta. Dovessero esserci scenari clamorosi da qui a giugno, a metà giugno, in quel caso vedremo”.

Moretto: “Iraola all’inizio, nelle settimane precedenti, ha parlato con determinate figure all’interno del club, poi queste figure sono state cambiate e adesso ha parlato con altre figure del club. Credo che Iraola per attitudine al suo gioco, idee, ideali e anche organizzazione poi è arrivato il no al Milan. Iraola preferisce altre soluzioni per la sua carriera”.

Romano: “Oggi il Leverkusen pensa di essere un po’ più avanti rispetto al Palace alla corsa a Iraola. Ieri si parlava molto del Palace, in realtà il Leverkusen è in corsa. Il Palace darebbe tanti soldi a Iraola, ma ne deve fare anche una questione di potere che può avere nel costruire la sua squadra. Ci sono diverse valutazioni, è chiaro che ad oggi l’Italia è nettamente più indietro rispetto all’essere il nuovo Xabi Alonso al Bayer e decidere tutto, oppure restare nel giro in Premier League, dove tra Palace e anche eventuali scenari a Liverpool vediamo se possono esserci delle sorprese”.