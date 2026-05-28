Rampulla: "Non mi entusiasma nessuno dei nomi che stanno girando intorno al Milan"

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Michelangelo Rampulla, su TMW Radio, ha parlato dei nomi che stanno circolando in casa rossonera per succedere a Massimiliano Allegri

Il fallimento nella corsa alla prossima Champions League ha avuto conseguenze immediate in casa Milan, dove la società ha deciso di dare il via a una profonda rivoluzione interna. Dopo il ko contro il Cagliari, il club rossonero ha scelto di cambiare radicalmente direzione, ufficializzando gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Una decisione forte, presa al termine di una stagione giudicata estremamente negativa. A pesare non è stata soltanto la mancata qualificazione europea, ma anche un clima di crescente malcontento dovuto ai risultati incostanti, alle prestazioni poco brillanti della squadra e a una gestione spesso contestata da tifosi e critica.

Per Allegri si è rivelato decisivo soprattutto il mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions, mentre Furlani, Tare e Moncada lasciano il club dopo settimane segnate da discussioni e polemiche sulle strategie sportive e sulle scelte dirigenziali. In casa rossonera si è ormai fatta largo la convinzione che fosse necessario chiudere con il passato e ripartire da zero.

Adesso il Milan è pronto ad aprire un nuovo ciclo. La proprietà punta a costruire una struttura diversa e un progetto più ambizioso, con la volontà di riportare il club ai massimi livelli del calcio italiano dopo una stagione segnata da delusioni, contestazioni e tensioni continue.

Michelangelo Rampulla, su TMW Radio, ha parlato dei nomi che stanno circolando in casa rossonera per succedere a Massimiliano Allegri: "Non mi entusiasma nessuno dei nomi che stanno girando intorno al Milan; al massimo Xavi potrebbe essere un po' più interessante per ciò che ha fatto da calciatore e per le idee che ha messo in mostra, ma per queste squadre continuo a pensare che servano profili più esperti. Napoli? Dipende dalle scelte della società. Allegri è un allenatore vincente e il Napoli ha una squadra buonissima. Potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano".