Borghi: "Allegri ha costruito un gruppo, però non ha mai giocato bene”

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Stefano Borghi ha parlato di Massimiliano Allegri e del suo operato quest’anno, sottolineando gli aspetti positivi, in primis quello di aver creato un gruppo, e quelli negativi, soprattutto legato alla bassissima qualità del gioco.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha analizzato la stagione del Milan evidenziando quali sono stati secondo lui i grandi problemi e le difficoltà che hanno portato i rossoneri a perdere la qualificazione in Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari. Di seguito un estratto delle sue parole.

“La campagna acquisti è stata confusionaria, sistemata con l'arrivo di Rabiot dopo la prima sconfitta con la Cremonese e l'infortunio di Jashari e il match pugilistico nello spogliatoio di Marsiglia con Rowe. Lì però il Milan era riuscito a mettersi molto bene in ritmo. Merito di Allegri che ha trovato la giusta formula per cominciare, merito di un gruppo che con l'iniezione di gente come Rabiot, di gente come Modric, ha trovato una mentalità che l'anno scorso non aveva mai avuto. Il Milan non ha mai giocato bene, il Milan non ha mai proposto un calcio che puntasse al merito, alla costruzione del merito, bensì è una squadra che si è calata perfettamente nelle pieghe di questo campionato ondulato, tant'è che faceva fatica ad avere continuità contro le squadre di rango minore che richiederebbero una proposta di gioco per poter essere attaccate, ma faceva punti pieni negli scontri diretti con questa mentalità, con questa fase difensiva organizzata con il contropiede, con i valori individuali, e il Milan su questo aveva costruito una stagione di rilancio perché comunque è sempre stato in posizioni Champions, di sicuro è stato fuori da queste dopo la prima e dopo l'ultima giornata”.