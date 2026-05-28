Milan e Juve fuori dalla Champions: il commento del Ministro dello Sport Abodi

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Il Ministro Abodi ha spiegato che se Milan e Juventus non si sono qualificate in Champions League è perchè hanno commesso degli errori

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ai microfoni di Adnkronos, ha parlato così di Milan e Juventus che non ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League, ma giocheranno in Europa League: "Evidentemente sono stati fatti degli errori e quando si compete c'è chi è più bravo di te; quindi, da questo punto di vista, il campo va sempre accettato e rispettato. L'esito del campionato può essere un elemento di riflessione per cercare di capire anche come non fare gli stessi errori per la prossima stagione.

La Champions ha un fascino che prescinde quasi da chi partecipa e abbiamo quattro squadre che, ci auguriamo, andranno più avanti possibile. Questa è la cosa più importante. Non c'è un collegamento diretto tra il tema Champions e il tema Nazionale, anche se è chiaro che tre eliminazioni nelle fasi di qualificazione rappresentano più di un campanello di allarme, così come le quattro Olimpiadi alle quali non partecipiamo”.