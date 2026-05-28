Fabrizio Romano: "Non mi sorprenderei che se il Milan scegliesse Pochettino poi fosse Ramon Planes la figura dirigenziale preferita"

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Il Milan è alla ricerca di allenatore e DS dopo il reset di fine stagione. Fabrizio Romano racconta le ultime su Pochettino e Ramon Planes

Con Iraola ormai lontano il Milan sta sondando tanti profili diversi per trovare l'uomo giusto da far sedere sulla panchina rossonera. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi con Mauricio Pochettino, attuale CT degli USA con un passato al Tottenham e al Chelsea. Fabrizio Romano e Matteo Moretto ne parla così su YouTube:

PANCHINA MILAN, POCHETTINO IN CORSA. E CON LUI IL DS PLANES

Moretto: “Quello di Pochettino è un nome che piace molto per carriera, curriculum, esperienza: il Milan sta cercando un allenatore che possa avere quel tipo di personalità lì. Ci sono tanti punti che possono far sì che Pochettino possa, ovviamente dopo il Mondiale, diventare un nome forte per il Milan. Il Milan è su Pochettino, ma non solo: è anche su un DS legato a Pochettino”.

Romano: “Dovesse il Milan scegliere Pochettino tra diversi nomi, il legame che c’è tra Pochettino e Ramon Planes, ex DS del Barcellona, che ha appena lasciato l’Al Ittihad, dove ha vinto due titoli. È il direttore che al Barcellona ha portato Pedri, ha scoperto Araujo… È un direttore che insomma ha un curriculum importante. Il legame Pochettino-Planes non va dimenticato. Quando Pochettino è stato in corsa per altre possibilità, o quando lo stesso Planes è stato in corsa per altre possibilità, diciamo che c’è stato sempre un grande feeling. Non mi sorprenderei che se il Milan scegliesse Pochettino poi fosse Ramon Planes la figura dirigenziale preferita. Ma questo dipenderà da chi sceglierà il Milan, da una parte e dall’altra”.