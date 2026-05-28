Dall'Inghilterra: nessun passo avanti tra Iraola e il Milan nemmeno dopo un nuovo incontro faccia a faccia
Secondo quanto scrive su X Ben Jacobs, collega britannico di GiveMeSports, il Milan avrebbe avuto un nuovo incontro con Andoni Iraola, ma nemmeno dopo questo faccia a faccia ci sono stati dei passi avanti tra le parti. A questo punto sembra raffreddarsi sempre più la pista che porta al tecnico basco che era il preferito di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.
Dopo una prima apertura, negli ultimi giorni sono aumentati i dubbi e le perplessità di Iraola di accettare la panchina del Milan, al centro di una nuova rivoluzione societaria dopo la mancata qualificazione in Champions League. Oltre a questo, ci sono poi anche motivi personali perchè la famiglia del basco spinge per la sua permanenza in Inghilterra.
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