Guidi: "Leao non ne vuole sapere di lasciare il Milan e lo avrebbe già comunicato a Ibrahimovic"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan: "Rafa ha un contratto fino al 2028 e appena 26 anni. È reduce da una stagione di alti e bassi, quest’ultimi concentrati soprattutto negli ultimi mesi, anche a causa dei problemi fisici. Ecco perché il Milan ha aperto a una possibile cessione, di fronte a un’offerta congrua. I club turchi hanno già bussato alla finestra, con il Galatasaray in particolare pronto a mettere sul piatto una proposta da 10 milioni di euro netti di stipendio per l’attaccante. Ma Leao, al momento, non ne vuole sapere di lasciare il Milan e lo avrebbe già comunicato all’ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. La sua intenzione è di provare a rialzarsi insieme alla squadra che ha contribuito a renderlo grande negli ultimi sette anni, nonostante una stagione in cui spesso San Siro gli ha riservato un trattamento molto pesante, tra mugugni e soprattutto fischi. Rafa tenterà di trasformarli in applausi. A meno che non sia il Milan a metterlo alla porta in modo deciso".

IL POST DI LEAO

Due giorni dopo la fine della stagione con il Milan e la mancata qualificazione dei rossoneri in Champions League è tornato a parlare Rafael Leao che attraverso il suo profilo di Instagram ha dichiarato: "È stato un periodo in cui ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me, per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione avesse una piega totalmente diversa... Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi".