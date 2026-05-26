Moretto: "Si parla di cifre molto importanti dal Galatasaray per Leao, ma lui vuole aspettare di capire cosa succederà al Milan"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul futuro di Rafael Leao.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul futuro di Rafael Leao: "Bisognerà capire chi sarà l'allenatore. Prima di questa rivoluzione Leao era in uscita, il Milan era pronto ad ascoltare delle offerte e lui era propenso ad assimilare un eventuale addio. Questa era la situazione prima della rivoluzione, poi magari arriverà un allenatore che convincerà Leao a restare e lo scenario cambierà. Posso confermare che il Galatasaray è uno dei club che sta spingendo di più per Leao. Il club turco ha già avanzato una proposta verbale al giocatore molto importante dal punto di vista dell'ingaggio, si parla di cifre molto importanti, mentre non ci sono stati ancora contatti tra i due club. Oggi il Galatasaray non è un priorità per Leao che vuole aspettare di capire chi sarà l'allenatore del Milan e se arriveranno altre offerte. Poi c'è di mezzo anche il Mondiale, il concetto di aspettare dipende anche da questo".

CESSIONE LEAO: DERBY TURCO?

Per quanto riguarda l'attaccante portoghese, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina spiega che nessuno come lui può cambiare il bilancio del club di via Aldo Rossi visto che dalla sua cessione potrebbero arrivare 40-50 milioni di euro. Certo siamo lontani dagli 80-100 milioni di cui si parlava un paio di anni fa, ma sono comunque soldi che farebbero molto comodo al Diavolo che non potrà contare sui ricavi della Champions League, ma dovrà accontentarsi di quelli dell'Europa League. Ci sono due club fortemente interessati a Leao, vale a dire Fenerbahçe e Galatasaray. Tra le due squadre turche, i gialorossi sono più avanti e sono pronti ad offrire al giocatore uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione. Da capire se Rafa accetterà o meno l'eventuale trasferimento in Turchia.