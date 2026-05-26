Dall'Inghilterra: oggi nuovi colloqui tra il Milan e Iraola

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Il Milan fa sul serio per Andoni Iraola e nella giornata di oggi ha avuto nuovi colloqui con il tecnico basco che è uno dei principali obiettivi del Diavolo per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina milanista. A scriverlo su X è Ben Jacobs, collega britanico di GiveMeSports: "Ulteriori colloqui oggi tra Andoni Iraola e il Milan. E' uno dei principali obiettivi per sostituire Max Allegri".

Further talks today between Andoni Iraola and Milan.



One of the leading targets to replace Max Allegri, as revealed with @alex_crook yesterday.⬇️ https://t.co/XBivW2qtxs — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 26, 2026

Questo il comunicato di ieri di RedBird con cui è stato annunciato l'esonero di Max Allegri: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".