Pavlovic in bilico: il Milan lo terrebbe volentieri, ma se dovesse arrivare un'offerta da 40 milioni...

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Il Milan si terrebbero volentieri Pavlovic, uno dei più positivi quest'anno, ma se dovesse arrivare un'offerta importante sarebbe difficile rifiutarla

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina analizza quale potrebbe essere il futuro di alcuni giocatori rossoneri dopo la rivoluzione di Gerry Cardinale che ha portato all'esonero di Massimiliano Allegri. Il nuovo Milan avrà un allenatore completamente diverso dal livornese che cercherà di portare un calcio offensivo e moderno. Basta con il 3-5-2, ci sarà il ritorno alla difesa a quattro e per questo c'è qualche dubbio sulla permanenza di Strahinja Pavlovic, uno dei più positivi nella stagione che si è da poco conclusa.

Come spiega la Rosea, sul serbo sarà una questione di offerte, nel senso che il Milan se lo terrebbe volentieri, ma se dovesse arrivare in via Aldo Rossi un'offerta importante per il difensore, magari da 40 milioni di euro dalla Premier League dove Pavlovic ha diversi estimatori, allora a quel punto sarebbe complicato per il Diavolo dire di no.