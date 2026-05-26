Bianchin rivela: "In Turchia si è parlato molto della passione per Leao del Fenerbahce. Ma il Galatasary gli offre di più"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle intenzioni della proprietà del Milan per il futuro di Leao.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle intenzioni della proprietà del Milan per il futuro di Leao: "Non pensate che Gerry Cardinale abbia finito. Questo è il 1775 e la rivoluzione americana è appena cominciata. Il Milan cambierà tanto anche tra i giocatori e il paesaggio in spogliatoio muterà: facce nuove, voci nuove. Cardinale nella tragica domenica sera col Cagliari è stato colpito dall’approccio dei giocatori. Ha apprezzato l’impegno di Modric, Pulisic, Pavlovic e Saelemaekers, all’opposto considera molti altri giocatori troppo distaccati, freddi, non abbastanza pronti a dare tutto per il Milan. Tanti partiranno".

Il futuro di Leao

Bianchin ha rivelato di club interessati al portoghese: "Rafa Leao in questo contesto è centrale perché nessuno come lui può cambiare il bilancio del Milan. Rafa può portare 40-50 milioni, che non saranno gli 80-100 attesi un paio di estati fa ma fanno comodo. La novità è l’interesse del Galatasaray, in un gran derby di Turchia. Gala e Fenerbahçe nell’ultima settimana hanno fatto le loro mosse. Si guardano a distanza e si studiano: sono abituate ad avere obiettivi comuni. In Turchia si è parlato molto della passione per Leao del Fener, che avrà le elezioni per il nuovo presidente nel weekend del 6-7 luglio. Calma. Tra le due squadre di Istanbul, il Galatasaray è più avanti ed è pronto a offrire uno stipendio da 10 milioni netti a stagione. Leao, che al Milan ne guadagna 5,5 più bonus, non può restare indifferente. Accetterà la Turchia? Risposta nei prossimi giorni, magari durante il Mondiale".