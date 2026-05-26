Di Marzio racconta: "Sapete quali nomi c'erano nella lista dei sogni del Milan qualche mese fa? Tre ora non raggiungibili"
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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso nel suo podcast sul nuovo allenatore del Milan:
Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso nel suo podcast sul nuovo allenatore del Milan: "Ma sapete quali nomi facevano parte della lista dei sogni del Milan qualche mese fa? I nomi erano tre: Cesc Fabregas, Enzo Maresca e Xabi Alonso. Tutti e tre per un motivo o per un altro adesso non sono raggiungibili. Fabregas perché non lascerà il Como a maggior ragione dopo aver conquistato la Champions League. Xabi Alonso perché ha firmato da poche settimane con il Chelsea.
Enzo Maresca perché sarà il nuovo allenatore del Manchester City. Oggi il Milan si trova alle prese con una scelta difficile, con una scelta che deve rappresentare però un segnale di cambiamento".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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