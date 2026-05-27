Cuomo non ci sta: "Ho visto Gabbia tornare dal parcheggio a metterci la faccia anche senza aver giocato, domenica è uscito all'una di notte da San Siro"

vedi letture

Michael Cuomo, giornalista, ha parlato di Matteo Gabbia, accusato di non essersi dispiaciuti per la mancata qualificazione in Champions League

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul suo profilo X su alcuni calciatori del Milan, accusati di non essersi dispiaciuti per la mancata qualificazione in Champions League: "Gabbia ha fatto l’addetto stampa. L’ho visto tornare dal parcheggio a metterci la faccia anche senza aver giocato, ha commentato ogni passo falso con lucidità e responsabilità, domenica è uscito all’1 di notte dallo stadio. E oggi passa come il disinteressato al fallimento".

IL NUOVO MILAN DI CARDINALE: IBRA CENTRALE. ALLEGRI VIA

Nonostante le voci dell'ultimo periodo nel nuovo Milan non ci sarà spazio per Adriano Galliani. Il presidente Paolo Scaroni continuerà ad occuparsi solo dell'affare nuovo stadio. Zlatan Ibrahimovic avrà un ruolo sempre più centrale di fianco a Cardinale, il nuovo allenatore sarà scelto in una settimana, scrive il Corriere. Allegri, che ha fallito miseramente l'obiettivo Champions, andrà via. Con lui anche l'AD Furlani, reo di non essere stato capace di strutturare un lavoro positivo in gruppo e di non aver gestito in modo giusto i vari uomini del progetto rossonero.

Anche i calciatori sono finiti sul banco degli imputati: c'è delusione attorno a Leao, accusato di non avere carattere e personalità. Si cerca una sistemazione per il portoghese. Pulisic, che ha fatto un 2026 horror, va recuperato fisicamente e mentalmente. Si faranno valutazioni su un gruppo che negli ultimi mesi ha avuto la testa altrove, lo dicono i risultati deludenti. Tutti a rischio? No. Giocatori come Modric, Pulisic, Saelemaekers e Pavlovic hanno dimostrato un atteggiamento consono. Ma non è comunque bastato per raggiungere l'obiettivo.