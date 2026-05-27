Serie A 2026/2027, ecco quando si parte! Tutte le date della prossima stagione

Serie A 2026/2027, ecco quando si parte! Tutte le date della prossima stagioneMilanNews.it
Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Ieri la Lega Serie A ha definito le date per il calendario della stagione sportiva 2026/2027 che verrà sorteggiato il 5 giugno al Festival della Serie A di Parma.

Terminato da 3 giorni il campionato 2025/2026, è già tempo di pensare alla prossima stagione. La Lega Serie A infatti ha rivelato le date per il calendario della stagione sportiva 2026/2027. Di seguito tutte le date principali.

INIZIO: domenica 23 agosto 2026
FINE: domenica 30 maggio 2027.
TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.
PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.

COPPA ITALIA

INIZIO: domenica 9 agosto con il turno
TRENTADUESIMI: domenica 16 agosto
SEDICESIMI:  mercoledì 2 settembre.
OTTAVI: dicembre
QUARTI: febbraio
SEMIFINALI: il 3 marzo - 21 aprile
FINALE: mercoledì 19 maggio 2027