Serie A 2026/2027, ecco quando si parte! Tutte le date della prossima stagione
MilanNews.it
Ieri la Lega Serie A ha definito le date per il calendario della stagione sportiva 2026/2027 che verrà sorteggiato il 5 giugno al Festival della Serie A di Parma.
Terminato da 3 giorni il campionato 2025/2026, è già tempo di pensare alla prossima stagione. La Lega Serie A infatti ha rivelato le date per il calendario della stagione sportiva 2026/2027. Di seguito tutte le date principali.
INIZIO: domenica 23 agosto 2026
FINE: domenica 30 maggio 2027.
TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.
PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.
COPPA ITALIA
INIZIO: domenica 9 agosto con il turno
TRENTADUESIMI: domenica 16 agosto
SEDICESIMI: mercoledì 2 settembre.
OTTAVI: dicembre
QUARTI: febbraio
SEMIFINALI: il 3 marzo - 21 aprile
FINALE: mercoledì 19 maggio 2027
Pubblicità
News
La terza di Lombardia. Igli Tare, fuori senza lavorare. Grandi punti interrogativi. Solo bollettini per i naviganti del mercatodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Cuomo non ci sta: "Ho visto Gabbia tornare dal parcheggio a metterci la faccia anche senza aver giocato, domenica è uscito all'una di notte da San Siro"
3 La terza di Lombardia. Igli Tare, fuori senza lavorare. Grandi punti interrogativi. Solo bollettini per i naviganti del mercato
25/05 Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
NewsAyre ad del Milan? Fu la causa di una delle più grandi proteste nella storia del Liverpool. E, con lui, risultati mediocri
Antonio VitielloDecide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.
Pietro MazzaraUn disastro che ribalta tutto. Allegri-Milan, addio molto vicino. Anche Tare può lasciare
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
ESCLUSIVA MN - Sabatini: "Questo Milan pensa prima ai risultati economici che a quelli sportivi. Allegri? Non vale la pena restare con questi dirigenti"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com