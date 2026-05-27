Il calendario del nuovo campionato di Serie A sarà sorteggiato il 5 giugno a Parma

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Il 5 giugno durante il Festival della Serie A verrà sorteggiato alle ore 18:30 il calendario della stagione 2026/2027 che partirà domenica 23 agosto.

5, 6 e 7 giugno torna a Parma il Festival della Serie A, tre giorni per tifosi e appassionati di calcio creata per raccontare l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato. La manifestazione, organizzata da Lega Calcio Serie A in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Ifis Sport ospiterà la presentazione del calendario della stagione successiva. Il sorteggio avverrà nel Teatro Regio di Parma il 5 giugno, solo 12 giorni dopo la fine di questo campionato.

SERIE A 2026/2027, LE DATE

INIZIO: domenica 23 agosto 2026

FINE: domenica 30 maggio 2027.

TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.

PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.