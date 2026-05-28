Milan, la rivelazione del CorSport: per scegliere il ds il club si sta affidando alla piattaforma Retexo. Proposto l'ex Roma Tiago Pinto

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Il Corriere dello Sport rivela che per scegliere il nuovo ds il Milan si sta affidando alla piattaforma Retexo di Charles Gould. Proposto Tiago Pinto

Tra le caselle dell'organigramma rossonero che sono ancora da riempire dopo i quattro licenziamenti (Furlani, Moncada, Tare e Allegri) arrivati lunedì all'indomani della mancata qualificazione in Champions League del Milan, c'è anche quella del direttore sportivo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela questa mattina che per il ruolo di ds il club di via Aldo Rossi "si sta affidando alla piattaforma Retexo di Charles Gould, già contattato qualche anno fa dai Friedkin alla Roma, la quale starebbe sponsorizzando l’aggiunta in dirigenza di Tiago Pinto, ex dirigente proprio dei giallorossi e rinato con l’esperienza al Bournemouth guarda caso con Iraola allenatore".

Cotinua in casa rossonera anche la ricerca del nuovo allenatore. Il preferito era Andoni Iraola, ma il basco non è convinto e sembra più propenso ad accettare la panchina del Crystal Palace rispetto a quella del Milan. Se il suo no dovesse diventare definitivo nelle prossime ore, Zlatan Ibrahimovic tornerebbe alla carica per Xavi, suo ex compagno di squadra al Barcellona che è già stato sondato nei giorni scorsi dal club di via Aldo Rossi.