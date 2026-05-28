Nuovo ad, il Milan preferisce figure straniere: il sogno è Edwards del Liverpool, in corsa anche Ayre

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Il Milan cerca un nuovo amministratore delegato che potrebbe essere straniero: in corsa Edwards del Liverpool e Ayre del Nashville

Dopo il licenziamento di Giorgio Furlani, Gerry Cardinale, insieme a Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, e Massimo Calvelli, membro del Cda rossonero e dirigente del fondo americano, è alla ricerca di un nuovo amministratore delegato a cui affidare i conti del Milan. Secondo il Corriere della Sera, i rossoneri sembrano preferire figure straniere per questo ruolo rispetto a quei profili italiani che sono stati accostati al Diavolo negli ultimi giorni, come per esempio Carnevali, Fenucci e Galliani: il sogno è Michael Edwards del Liverpool, in corsa però c'è anche Ian Ayre del Nashville.

Intanto oggi è in programma un Cda per capire se a titolo transitorio Furlani continuerà a svolgere le sue mansioni o pro tempore lo sostituirà un altro membro del consiglio di amministrazione. Nel caso di questo secondo scenario il maggiore indiziato per prendere il suo posto è Massimo Calvelli, che sta avendo un ruolo centrale nella rivoluzione del Milan.