Cardinale punge, Maldini risponde con eleganza: le parole dell'ex capitano

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Una risposta velata, sincera e mai arrogante. Paolo Maldini, ancora una volta si è mostrato un signore del calcio rispondendo così a Gerry Cardinale

Non una risposta forte e maleducata o fuoriluogo, anzi. Paolo Maldini, ancora una volta si è dimostrato signore fino alla fine. L'ex storico capitano rossonero infatti, a margine degli Sky Inclusion Day ha dato ieri una replica netta a Gerry Cardinale, che l'altro giorno con pochi cronisti ha chiuso alla possibilità di un ritorno della leggenda rossonera definendola un "One man show". A questo pensiero l'ex capitano del Milan ha risposto in maniera schietta: "Considera il mio one man show? Sì risponde da solo”.

Maldini e Cardinale: gli attriti e retroscena del 2023

La risposta di Maldini a Gerry Cardinale riapre inevitabilmente una ferita mai davvero rimarginata nel mondo rossonero: il suo licenziamento nel giugno 2023. Una scelta che all'epoca sorpresa una parte importante della tifoseria, anche perché arrivata dopo uno Scudetto, una semifinale di Champions League e un percorso di ricostruzione tecnica che aveva riportato il Milan a un livello internazionale credibile dopo anni deludenti. Alla base della rotura con Cardinale c'erano visioni differenti su budget, investimenti, autonomia decisione e modello di gestione dell'area sportiva, motivo per il quale il numero uno di RedBird l'ha definito un "One Man Show". Il paradosso, però, è che Maldini ha sempre respinto l'idea di essersi moso da uomo solo al comando. Ha sempre detto di non essersi mai sotratto al confronto e di non aver avuto nemmeno potere di firma sulle operazioni di mercato. Precisazione non secondaria, che ridimensiona la figura del dirigente accentratore e sposta il tema su un'altra domanda: il problema era davvero il metodo Maldini o il peso simbolico e decisionale che la sua figura aveva all'interno del Milan? In questo senso il botta e risposta tra Cardinale e Maldini non è soltanto una schermaglia dialettica, ma è l'ennesimo capitolo di una frattura più profonda.