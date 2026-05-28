Milan, il casting continua: ritorno di fiamma per Ralf Rangnick?

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Il Milan torna su Ralf Rangnick? La notizia che nelle ultimissime ore sta prendendo sempre più importanza. Intanto il ct dell'Austria risponde così

E' una notizia che specialmente nelle ultimissime ore sta prendendo sempre più importonaza. Infatti, per il Milan si prospetta un particolare ritorno di fiamma per Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria che nel 2020 era stato ad un passo dalla panchina del Diavolo, prima che il club rossonero decise di confermare Stefano Pioli come allenatore anche della stagione successiva. Stavolta, però, il tedesco potrebbe sbarcare in rossonero con un ruolo all'interno dell'area tecnica milanista. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito che aggiunge che la scorsa settimana ci sono già stati dei contatti telefonici tra il Milan e Rangnick, il cui profilo piace molto a Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club di via Aldo Rossi.

Intanto nelle scorse ore, Rangnick, durante un evento della sua Fondazione, ha risposto su così da una domanda su queste voci che lo vorrebbero al Milan: "Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca". Ricordiamo che il tecnico tedesco sarà impegnato ai Mondiali che inizeranno il prossimo 11 giugno con l'Austria che è stata inserita nel Girone J della competizione con Argentina, Algeria e Giordania.