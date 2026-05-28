Futuro Iraola: il tecnico spagnolo tentato da alcune big della Premier

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Le considerazioni e nuovi aggiornamenti di mercato di Fabrizio Romano in merito al futuro di Andoni Iraola: il basco prende tempo

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul proprio canale YouTube, nella giornata di ieri Fabrizio Romano ha fatto il punto sui temi più caldi d'attualità legati alla Serie A, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Andoni Iraola

Su Iraola-Milan

"Sicuramente il Milan i suoi contatti con Iraola e chi gli sta vicino li sta portando avanti. Vi abbiamo raccontato dell'incontro a Londra con Cardinale e con chi sta portando avanti il progetto Milan. Quello che il Diavolo aspetta di capire è se Iraola ha voglia di uscire dal giro del mercato di Premier. Prima di un rifiuto al Milan, perché non stiamo parlando di questo, Iraola sta pensando al fatto di essere stato ad un passo dal diventare l'allenatore di squadre come Chelsea, United. È stato un po' sfortunato nel giro di panchine di Premier League quest'anno, visto che c'erano diverse opportunità. Quindi prima di uscire dal calcio d'élite vuole fare delle valutazioni. Bisognerà capire se il Milan da un punto di vista di budget ed ambizioni riuscirà ad avere l'okay definitivo di Iraola".