Sarà un'Europa League mediocre? Tutte le possibili avversarie del Milan
MilanNews.it
Nella prossima stagione non sarà la Champions il teatro europeo del Milan. Per i rossoneri, pronta l'avventura in Europa League.
A causa della sconfitta casalinga contro il Cagliari, il Milan non si è qualificato per 1 punto alla Champions League e quindi, essendo arrivato quinto in classifica, parteciperà all'Europa League 2026-2027. Di seguito le squadre che sono già qualificate insieme ai rossoneri.
Inghilterra: Bournemouth, Sunderland
Italia: Juventus, Milan
Spagna: Real Sociedad, Celta Vigo
Germania: Hoffenheim, Bayer Leverkusen
Francia: Marsiglia, Rennes
Olanda: AZ., Twente
Portogallo: Torreense
Turchia: Trabzonspor
Danimarca: Midtiylland
Austria: Salisburgo
Pubblicità
News
Milan, oggi Cda per capire se a titolo transitorio Furlani continuerà a svolgere le sue mansioni o pro tempore lo sostituirà un altro membro (Calvelli)
Il lavoro ai fianchi di Ibra. Quando Allegri chiese Camarda. Vogliono 40 enni di lingua inglesedi Franco Ordine
Le più lette
2 Ibra sui tifosi italiani: "Se giochi per la loro squadra, il club è più importante della loro stessa famiglia"
25/05 Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Iraola verso il no al Milan: preferisce il Crystal Palace. Le alternative? Glasner, Xavi e Thiago Motta
Carlo PellegattiLa terza di Lombardia. Igli Tare, fuori senza lavorare. Grandi punti interrogativi. Solo bollettini per i naviganti del mercato
Antonio VitielloDecide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.
Pietro MazzaraUn disastro che ribalta tutto. Allegri-Milan, addio molto vicino. Anche Tare può lasciare
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com