Sarà un'Europa League mediocre? Tutte le possibili avversarie del Milan

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Oggi alle 07:30News
di Niccolò Crespi
Nella prossima stagione non sarà la Champions il teatro europeo del Milan. Per i rossoneri, pronta l'avventura in Europa League.

A causa della sconfitta casalinga contro il Cagliari, il Milan non si è qualificato per 1 punto alla Champions League e quindi, essendo arrivato quinto in classifica, parteciperà all'Europa League 2026-2027. Di seguito le squadre che sono già qualificate insieme ai rossoneri.

Inghilterra: Bournemouth, Sunderland

Italia: Juventus, Milan

Spagna: Real Sociedad, Celta Vigo

Germania: Hoffenheim, Bayer Leverkusen

Francia: Marsiglia, Rennes

Olanda: AZ., Twente

Portogallo: Torreense

Turchia: Trabzonspor

Danimarca: Midtiylland

Austria: Salisburgo