Milan, oggi Cda per capire se a titolo transitorio Furlani continuerà a svolgere le sue mansioni o pro tempore lo sostituirà un altro membro (Calvelli)

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Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha deciso di azzerare i vertici sportivi e aziendali del club rossonero, licenziando in un colpo solo l'ad Giorgio Furlani, il dt Geofrrey Moncada, il ds Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda l'ormai ex amministratore delegato, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, oggi è in programma un Cda e si capirà se a titolo transitorio il dirigente continuerà a svolgere le sue mansioni o pro tempore lo sostituirà un altro membro del consiglio di amministrazione (Massimo Calvelli è il maggior indiziato).

Per quanto riguarda il sostituto di Furlani come ad, il Milan sembra preferire figure straniere per questo ruolo rispetto a quei profili italiani che sono stati accostati al Diavolo negli ultimi giorni, come per esempio Carnevali, Fenucci e Galliani: il sogno è Michael Edwards del Liverpool, in corsa però c'è anche Ian Ayre del Nashville.