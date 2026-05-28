Tredici anni, undici allenatori: ma solo uno ha portato il Milan in Champions

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Negli ultimi tredici anni il Milan ha cambiato la bellezza di undici allenatori ma solamente uno è riuscito ad andare in Champions League

Con la clamorosa mancata qualificazione in Champions League, sfumata in maniera del tutto imbarazzante all'ultima giornata in casa contro il Cagliari già ampiamente salvo, Stefano Pioli rimane l'ultimo allenatore a essere riuscito a portare in Champions League il Milan negli ultimi tredici anni di storia. Il tecnico di Parma, che ha raggiunto anche una semifinale nella stagione 2022/2023, è riuscito a strappare il pass per l'Europa che conta in tre stagioni consecutive. Prima e dopo di lui nessuno si è ripetuto.

In generale Pioli, senza considerare la prima stagione condivisa con Giampaolo, non è mai andato oltre il 4° posto in classifica (anche se nella stagione 2022/2023 c'era stato "l'aiuto" della penalizzazione della Juventus che fece scalare di una posizione dalla quinta alla quarta). Dopo di lui nè l'accoppiata Fonseca-Conceicao, nè tantomeno Allegri hanno portato in Champions il Milan. Di seguito la lista completa.

2013/2024 - Allegri/Seedorf, 8° posto

2014/2015 - F. Inzaghi, 10° posto

2015/2016 - Mihajlovic/Brocchi, 7° posto

2016/2017 - Montella, 6° posto

2017/2018 - Montella/Gattuso, 6° posto

2018/2019 - Gattuso, 5° posto

2019/2020 - Giampaolo/Pioli, 6° posto

2020/2021 - Pioli, 2° posto

2021/2022 - Pioli, 1° posto

2022/2023 - Pioli, 4° posto (Juve penalizzata)

2023/2024 - Pioli, 2° posto

2024/2025 - Fonseca/Conceiçao, 8° posto

2025/2026 - Allegri, 5° posto