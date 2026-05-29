Di Napoli: "Il Milan deve rifondare la squadra, ecco come"

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Il Milan è pronto a una vera e propria rivoluzione dopo gli ultimi giorni turbolenti: ecco il pensiero di Di Napoli sui rossoneri

L’esclusione dalla prossima Champions League ha avuto un impatto enorme sul Milan, portando il club a intraprendere un cambiamento profondo sotto il profilo societario e tecnico. Dopo la sconfitta rimediata contro il Cagliari, la dirigenza rossonera ha deciso di avviare una nuova fase, separandosi da Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Una decisione forte, arrivata dopo una stagione ritenuta ben lontana dalle aspettative iniziali. Non ha inciso soltanto il mancato raggiungimento dell’obiettivo europeo, ma anche il clima di forte insoddisfazione cresciuto nel corso dell’anno, tra risultati altalenanti, prestazioni poco brillanti e una gestione spesso criticata da tifosi e addetti ai lavori.

Il tecnico paga soprattutto il fallimento nella corsa alla Champions, mentre Furlani, Tare e Moncada salutano il club in seguito alle numerose polemiche legate alle strategie sportive e alle scelte dirigenziali. All’interno dell’ambiente rossonero è ormai chiara la volontà di chiudere definitivamente con il ciclo precedente.

Per il Milan si apre quindi una nuova pagina. La proprietà è pronta a ripartire con un progetto completamente rinnovato, puntando su idee diverse e su un piano ambizioso per riportare rapidamente il club ai vertici del calcio italiano dopo una stagione complicata e piena di tensioni.

Arturo Di Napoli, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan deve rifondare la squadra, facendola con la giusta filosofia e le giuste figure. La responsabilità sarà del dt e del ds costruire una squadra all'altezza".