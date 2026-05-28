Modric, futuro ancora in dubbio. Dalla Spagna: Perez gli offre un ruolo da dirigente al Real Madrid

vedi letture

Il futuro di Luka Modric non è stato ancora deciso: rinnova col Milan? Smette? Intanto dalla Spagna parlano di un possibile ruolo da dirigente al Real

Il futuro di Luka Modrić è ancora tutto da scrivere, tra possibile rinnovo con il Milan, un'ulteriore nuova avventura o addirittura il rittiro. Dopo la mancata qualificazione in Champions League con i rossoneri, Modric starebbe riflettendo seriamente sul da farsi. C'è anche l’idea di chiudere la carriera da calciatore dopo il Mondiale con la Croazia.

Nonostante i 40 anni, il croato ha disputato una stagione di alto livello sotto la guida di Allegri: 35 presenze, quasi tutte da titolare, con 2 gol e 3 assist, contribuendo in modo determinante alla corsa del Milan verso le prime posizioni. Poi, però, l’infortunio allo zigomo rimediato contro la Juventus e la successiva mancata Champions League hanno complicato il finale di stagione. Con il contratto in scadenza il 30 giugno e senza segnali concreti di rinnovo, la permanenza in rossonero appare sempre più difficile.

MODRIC, POSSIBILE FUTURO DA DIRIGENTE AL REAL MADRID

Riporta il quotidiano spagnolo AS che il futuro del croato potrebbe essere ancora legato al Real Madrid, ma in una veste diversa da quella del calciatore. Florentino Perez gli avrebbe infatti garantito un futuro da dirigente una volta appesi gli scarpini al chiodo. Per Modric si profilerebbero due possibili incarichi: direttore sportivo oppure consulente del club. La sua esperienza, la conoscenza del calcio internazionale e il forte legame con l’ambiente madridista lo renderebbero una figura ideale per un ruolo dirigenziale al Bernabeu. Ma la decisione finale non è stata ancora presa.