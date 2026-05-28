De Canio critica il Milan: "Ha dimostrato di non avere la minima continuità"
Il mancato approdo alla prossima Champions League ha provocato conseguenze molto pesanti in casa Milan, aprendo la strada a una vera e propria rivoluzione interna. Dopo il ko contro il Cagliari, la società rossonera ha deciso di cambiare profondamente la propria struttura, annunciando le separazioni da Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.
Una scelta forte, maturata al termine di una stagione giudicata deludente sotto ogni aspetto. A incidere non è stato soltanto il fallimento dell’obiettivo Champions, ma anche il crescente malumore attorno alla squadra, alimentato da risultati incostanti, prestazioni poco convincenti e una gestione spesso criticata da tifosi e addetti ai lavori.
Allegri paga principalmente l’esclusione dalla competizione europea più importante, mentre Furlani, Tare e Moncada salutano il club dopo settimane caratterizzate da dure contestazioni riguardo alle strategie tecniche e alle decisioni societarie. All’interno dell’ambiente rossonero si è ormai diffusa la convinzione che un ciclo sia definitivamente terminato.
Per il Milan ora si apre una fase completamente nuova. La proprietà vuole ripartire con un progetto rinnovato e ambizioso, con l’obiettivo di riportare nel più breve tempo possibile il club ai vertici del calcio italiano dopo un’annata segnata da delusioni, tensioni e forti polemiche.
Gigi De Canio, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "A Milano invece una settimana prima della fine del campionato Allegri era praticamente confermato, mentre dopo una sola partita, seppure sciagurata, si è deciso di buttare tutto a mare. Negli ultimi anni comunque la squadra ha dimostrato di non avere la minima continuità, dimostrando che la gestione tecnica sulla scelta di allenatori e giocatori è stata completamente sbagliata".
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