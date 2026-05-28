Moretto: "Anche Rangnick ha fatto call col Milan. Ma il rapporto con Ibra non è dei migliori"

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Anche Ralf Rangnick è nella sconfinata lista di Ibrahimovic e Cardinale. Il CT dell'Austria può arrivare al Milan?

Iraola, Jaissle, Pochettino, Glasner, Ramon Planes, Edwards, Ayre, Carnevale, Galliani. Nel delirio rossonero di questi giorni i nomi salgono e scendono con una facilità quasi imbarazzante. L'unica cosa certa è che, licenziati AD, DS, DT e allenatore, Cardinale e Ibrahimovic sono ancora in alto mare nella costruzione del nuovo Milan. È in atto un ribaltone, l'ennesimo di questi anni.

RALF RANGNICK AL MILAN? PESA IL RAPPORTO CON IBRAHIMOVIC

Nelle ultime ore si è parlato anche di Ralf Rangnick. Sì, proprio quel Ralf Rangnick: l'attuale CT dell'Austria che nell'estate post Covid stava per firmare col Milan, ma poi saltò tutto per grande merito di Stefano Pioli. Ibrahimovic e Cardinale avrebbero offerto un ruolo dirigenziale all'ex Red Bull, ma non sarà facile arrivare ad un accordo. Matteo Moretto, rispondendo ad un messaggio di un tifoso su X, scrive: "Da fatto call anche lui sì, ma il rapporto con Ibra non è dei migliori. Ma è un nome all’interno di questo calderone".

Il riferimento è ovviamente all'estate del 2020, quando sembrava che Rangnick dovesse sostituire Pioli, prima che quest'ultimo meritasse il rinnovo grazie ai risultati ottenuti, in un'intervista a Repubblica Ibrahimovic dichiarò lapidario: "Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick".