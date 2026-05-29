Paganini sul Milan: "Va chiarita la posizione di Ibrahimovic"

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Paolo Paganini ha parlato così dei rossoneri: "È circolato con insistenza il nome di Parataici, che però ha un contratto importante con la Fiorentina"

Il fallimento nella corsa alla prossima Champions League ha avuto effetti molto pesanti in casa Milan, spingendo il club verso una profonda ristrutturazione interna. In seguito alla sconfitta contro il Cagliari, la dirigenza rossonera ha scelto di avviare un cambiamento deciso, ufficializzando le uscite di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Una svolta importante, maturata dopo una stagione giudicata ampiamente insufficiente. A pesare non è stata soltanto la mancata qualificazione europea, ma anche il crescente malcontento attorno alla squadra, dovuto a risultati poco continui, prestazioni sottotono e una gestione finita spesso al centro delle critiche.

L’addio di Allegri è legato soprattutto al mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions, mentre Furlani, Tare e Moncada lasciano il club in un clima segnato da polemiche e contestazioni riguardanti le strategie sportive e le decisioni societarie. Nell’ambiente rossonero si è fatta strada l’idea che il ciclo precedente fosse ormai concluso.

Per il Milan comincia ora una nuova fase. La proprietà è pronta a ricostruire partendo da un progetto rinnovato e più ambizioso, con la volontà di riportare rapidamente il club ai massimi livelli del calcio italiano dopo una stagione complicata, vissuta tra delusioni, tensioni e forti critiche.

Intanto Paolo Paganini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "È circolato con insistenza il nome di Parataici, che però ha un contratto importante con la Fiorentina. Ripeto però come nel Milan la posizione di Ibrahimovic vada chiarita".