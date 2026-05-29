Montolivo: "Il Milan è sempre stato il mio sogno. La fascia di capitano è il ricordo più bello, fu una scelta di Berlusconi"

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Riccardo Montolivo, ex centrocampista e capitano rossonero, ha raccontato a gianlucadimarzio.com: "Il Milan è sempre stato il mio sogno quindi per me andare a giocare al Milan con la maglia rossonera era sempre stato l’obiettivo. Sono nato e cresciuto in una famiglia milanista. Al di là poi che la storia è andata in quel verso lì per me è sempre stato un orgoglio indossare quella maglia. Qual è stato l'apice dell'avventura rossonera? La fascia di capitano è senza dubbio il ricordo più bello, nato da una scelta di Berlusconi. Poi ovviamente la Supercoppa italiana e il ricordo del trofeo alzato grazie al rigore del grande Mario Pasalic alla fine”.

Sul fallimento sportivo del Milan di Max Allegri, Montolivo ha invece dichiarato: "È un allenatore di altissimo livello. Il Milan ha avuto un calo evidente e la squadra senza dubbio dovrà essere rinforzata per l’anno prossimo. L’attacco è un po’ il problema del Milan da tanti anni. Giroud è riuscito negli anni in cui giocava lui a nascondere questo problema facendo stagioni fantastiche. Però è là davanti che bisogna intervenire”.

Un consiglio poi ad alcuni giovani centrocampisti come Ardon Jashari e Samuele Ricci che non hanno vissuto una stagione semplice al Milan: "Di non mollare! Quest’anno è stata una stagione difficile per loro anche perché hanno avuto poche possibilità e poca continuità d’impiego. Jashari si è anche fatto male subito. Credo che entrambi debbano avere una seconda possibilità perché comunque sono giocatori di valore. Devono avere pazienza e non mollare".