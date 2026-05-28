Napoli, contatti positivi con Allegri. E intanto Italiano lascia il Bologna

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Secondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, questa mattina ci sono nuovi contatti positivi tra Massimiliano Allegri, lundedì esonero dal Milan, e il Napoli, che alla ricerca del sostituto di Antonio Conte. Il tecnico livornese si sta giocando la panchina azzurra con Vincenzo Italiano che nelle scorse ore ha raggunto con il Bologna un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. La decisione del club del presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe arrivare a breve.

Contatti positivi in mattinata per Massimiliano Allegri al Napoli.



La decisione del club, a stretto giro. pic.twitter.com/mjzI5XwKWM — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 28, 2026

Questo il comunicato del Bologna sull'addio di Italiano: "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.

La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".