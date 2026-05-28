Capello capisce il no di Iraola al Milan: "Adesso è come se stesse cantando alla Scala. Allena in Inghilterra, nel torneo più importante di tutti. E lo lascerebbe per cosa?"

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Fabio Capello capisce benissimo perchè Iraola non sembra intenzionato a lasciare l'Inghilterra e la Premier League per andare ad allenare il Milan

L'ex rossonero Fabio Capello ha commentato così al Corriere della Sera il probabile rifiuto di Andoni Iraola de panchina del Milan: "E perché dovrebbe volerla? Le sue squadre giocano davvero bene, il Bournemouth è stata una sorpresa fin dall’inizio della Premier League. Adesso è come se stesse cantando alla Scala. Allena in Inghilterra, nel torneo più importante di tutti. E lo lascerebbe per cosa? Purtroppo noi non abbiamo più appeal. Invece lui sa benissimo che con un altro anno così positivo e con delle coincidenze favorevoli potrebbe presto ritrovarsi alla guida di un top club in lotta per il titolo in Premier".

Capello non ha poi usato molti giri di parole per dire che secondo lui il Milan non dovrebbe ripartire da molti dei giocatori che ci sono attualmente in rosa: "Da quali giocatori dovrebbe ripartire il Milan? Molti di quelli che sono scesi in campo nelle ultime partite li manderei via. Nella prima parte di stagione hanno giocato un calcio quanto meno efficace. Ma se sei al Milan non puoi passare da 100 a 50 nel giro di poche settimane".