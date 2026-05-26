Helveg racconta: "Un caffè con Maldini e ho capito cos'era il Milan"

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L'ex rossonero Thomas Helveg ha raccontato il suo primo giorno a Milanello in cui ha bevuto un caffè con Maldini che gli ha spiegato cos'era il Milan

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Thomas Helveg, ex giocatore rossonero, ha raccontato com'era il suo Milan: "Il primo giorno al Milan? Un sogno. Milanello è un’oasi felice, lontano da una città che va a duecento all’ora. Quando andai a firmare, non c’era nessuno. Mi ricordo che camminavo per questa struttura immensa e avevo lo sguardo di un bambino al luna Park. Poi, invece, il primo giorno di ritiro mi accolse Paolo Maldini. Mi venne a prendere e mi portò a bere un caffè. In mezz’ora mi spiegò cosa era il Milan e come bisognava comportarsi.

Infine, se posso, vorrei citare un aspetto che per me è stato fondamentale: sia Paolo che Weah, Costacurta e i tanti altri campioni presenti in quella rosa mi hanno insegnato il valore del lavoro. E io ero uno che dava tutto. Ma sa… loro erano dei campionissimi, eppure in allenamento non mollavano un centimetro. È stata una grande lezione".