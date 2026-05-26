Helveg racconta: "Un caffè con Maldini e ho capito cos'era il Milan"
Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Thomas Helveg, ex giocatore rossonero, ha raccontato com'era il suo Milan: "Il primo giorno al Milan? Un sogno. Milanello è un’oasi felice, lontano da una città che va a duecento all’ora. Quando andai a firmare, non c’era nessuno. Mi ricordo che camminavo per questa struttura immensa e avevo lo sguardo di un bambino al luna Park. Poi, invece, il primo giorno di ritiro mi accolse Paolo Maldini. Mi venne a prendere e mi portò a bere un caffè. In mezz’ora mi spiegò cosa era il Milan e come bisognava comportarsi.
Infine, se posso, vorrei citare un aspetto che per me è stato fondamentale: sia Paolo che Weah, Costacurta e i tanti altri campioni presenti in quella rosa mi hanno insegnato il valore del lavoro. E io ero uno che dava tutto. Ma sa… loro erano dei campionissimi, eppure in allenamento non mollavano un centimetro. È stata una grande lezione".
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