Maldini e la visita ad Istanbul con Hakan Safi: "Siamo molto amici. Il Fenerbahçe ha molte similitudini con il Milan"

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Paolo Maldini ha parlato della sua recente visita ad Istanbul insieme ad Hakan Safi, uno dei due candidati alla presidenza del Fenerbahçe

Ha fatto molto rumore la presenza in questi giorni di Paolo Maldini a Istanbul al fianco di Hakan Safi, uno dei due candidati alla presidenza del Fenerbahçe. I due sono molto amici come ha confermato anche lo stesso ex capitano e dirigente del Milan ai microfoni di sabah.com.tr: "Sono molto amico di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. Ci sentiamo e parliamo spesso di calcio. Nel mondo del calcio tutti conoscono il mio legame e quello della mia famiglia con il Milan, che dura da tre generazioni. Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Come molti altri esperti del settore, si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club".

Maldini ha parlato poi del Fenerbahçe, facendo anche un paragone con il Milan: "Durante il periodo in cui facevo il calciatore ha affrontato il Fenerbahçe. È un club che conosco da allora. Ha un'organizzazione molto consolidata. Ha molte similitudini con il Milan. So che è un club con tifosi molto appassionati. Il signor Hakan mi ha anche spiegato le aspettative dei tifosi del Fenerbahçe. So che vogliono vedere un calcio dominante e offensivo. Dopo la mia conversazione con il signor Hakan, ho seguito il Fenerbahçe ancora più da vicino per fornirgli le indicazioni più precise, in modo che possa sviluppare i progetti giusti.

Il Fenerbahçe è un club molto forte e da tempo desidera ardentemente vincere un campionato. Lo abbiamo constatato anche al Milan. Prima di tutto, la squadra deve fare un salto di qualità. L'ho spiegato al signor Hakan. Oltre a costruire una squadra vincente in un anno, è necessario gettare solide basi e puntare a successi costanti. Da quello che ho visto, il signor Hakan è pronto a prendere decisioni molto importanti per il Fenerbahçe. Questo è fondamentale per il club".