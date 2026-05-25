Capello sul Milan: "Rivoluzione? Sì, ma a patto che alla base ci siano delle idee"

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Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato il fallimento del Milan che nemmeno quest'anno si è qualificato in Champions League

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha spiegato cosa dovrebbe fare secondo lui il Milan dopo l'ennesima stagione fallimentare che si è conclusa ieri con la mancata qualificazione in Champions League: "Che fare, adesso? Una bella riunione per capire che cosa si vuole fare e dove si vuole andare. Tutto il girone di ritorno dei rossoneri non è stato bello e questo è un aspetto che va analizzato. Rivoluzione? Sì, ma a patto che alla base ci siano delle idee, perché altrimenti è inutile fare le rivoluzioni. Si deve innanzitutto capire dove mettere le mani, e non sarà un lavoro semplice. Aggiungo una sola cosa: da quando sono andati via dalla società Maldini e Massara si è visto poco Milan. E credo di essermi spiegato".

Sul ko di ieri contro il Cagliari, Capello ha invece dichiarato: "Ho visto una squadra, quella di Allegri, senza forza, senza volontà, senza idee. Come, del resto, è stato per gran parte del girone di ritorno. E va aggiunto che, contro il Cagliari, sono pure stati fortunati che sia finita soltanto 1-2. I milanisti guardavano gli avversari giocare: è mai possibile una cosa simile a certi livelli e, per giunta, in una partita che è una finale? Fisicamente la squadra è spenta, ma almeno ci potevano mettere l’anima, potevano combattere: invece nessuna azione di pressing, nessuna aggressione, niente di niente. Alla fine, mi viene da usare un solo aggettivo per descrivere la serata rossonera: triste. Ne aggiungo un altro: umiliante. Sì, perché deve essere stato umiliante per i tifosi, che hanno seguito la squadra con passione per una stagione intera, assistere a uno spettacolo del genere. Non è possibile vedere un Milan in queste condizioni: tutta la squadra mi è sembrata passiva. Ripeto: il risultato e la prestazione sono stati scioccanti".