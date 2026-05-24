I dubbi di Collovati su Ibra: "Non ho mai capito che ruolo abbia. La sua posizione è ambigua"

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L'ex rossonero Fulvio Collovati ha manifestato tutti i suoi dubbi sul ruolo che Zlatan Ibrahimovic sta svolgendo nel Milan

Fulvio Collovati, ex giocatore rossoero, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha parlato anche di Max Allegri e del suo lavoro sulla panchina del Milan: "Mi schiero con gli allegriani. Vorrei ricordare a chi lo critica che Max chiuderà probabilmente al terzo posto con una rosa che non mi sembra superiore alla Juventus. Il suo miglior giocatore ha 40 anni, dovrebbe farci riflettere. Si guarda solo il rendimento delle ultime giornate e ci si dimentica del miracolo fatto nel girone d’andata. Dovesse chiudere terzo avrà fatto molto più del dovuto".

Quella di oggi potrebbe essere l’ultima di Rafael Leao in rossonero: "Fosse così, penso sia un bene sia per lui sia per il Milan. Il suo percorso mi pare finito. A un certo punto devi renderti conto che è arrivato il momento di cambiare aria: è una questione di stimoli, di ambiente. Rafa ha qualità, ma se la mostra ogni tanto è normale che i tifosi si spazientiscano".

Sul ruolo di Ibrahimovic nel Milan, Collovati ha invece molti dubbi: "Francamente non ho mai capito che ruolo abbia Ibra. La sua posizione è ambigua: se il Milan va bene si prende i meriti, altrimenti la colpa è degli altri. E poi come fa ad andare in America a commentare il Mondiale? Io lo farò per la Rai, ma mica faccio parte del Milan".