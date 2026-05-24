Fenerbahçe, se Maldini dovesse sbarcare in Turchia potrebbe portare Pioli in panchina

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Nelle ultime ore ha fatto parecchio rumore la foto scattata ieri a Istanbul di Paolo Maldini che incontra Hakan Safi, uno dei due canditati alla presidenza del Fenerbahçe, il quale vorrebbe affidare all'ex rossonero il nuovo corso tecnico del club turco. Se dovesse effettivamente sbarcare in Turchia, Maldini potrebbe portare con sì un allenatore italiano, vale a dire Stefano Pioli, con cui ha già lavorato al Milan, vincendo anche uno scudetto. Lo riporta oggi Repubblica.

DAVIDE CALABRIA PARLA DI PAOLO MALDINI

Davide Calabria, ex capitano del Milan in questa stagione al Panathinaikos, è stato protagonista del podcast Sky Calcio Unplugged e ha avuto modo di parlare della sua carriera e del suo amaro addio ai colori rossoneri. Un estratto delle sue dichiarazioni: "Sarei rimasto con Maldini in società? Nella mia testa ti direi di sì. Maldini manca a qualsiasi squadra del calcio mondiale. Se io fossi un presidente vorrei lui al mio fianco, sia come figura di blasone ma anche calcisticamente. È stato il difensore più forte della storia ma è stato anche un esempio umano per chiunque, non solo per chi ha seguito il calcio".

Continua Davide Calabria su Paolo Maldini: "Preferisco sempre avere Maldini nella mia società che non averlo. Ci sono determinate persone, sia ex calciatori o allenatori, che hanno qualcosa in più di una persona normale. Avere Paolo come riferimento è un qualcosa di più unico che raro. Si sta parlando del difensore più forte della storia del calcio, non di uno che ha fatto una bellissima carriera. Quando vai a parlare con Maldini vai in punta di piedi o addirittura di inginocchi. Averlo avuto è stato un onore e mi piacerebbe rivederlo nel calcio".