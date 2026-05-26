Napoli, previsti incontri con Italiano e Allegri. Favorito il tecnico del Bologna

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Il Napoli è al lavoro per sostituire in panchina Antonio Conte. Nel mirino ci sono Vincenzo Italiano e Max Allegri, con il primo ad oggi favorito

Dopo l'addio di Antonio Conte, il Napoli sta ovviamente già pensando al futuro della panchina azzurra. Come spiega Gianluca di Marzio sul suo sito, i nomi in cima alla lista del presidente Aurelio De Laurentiis sono due, vale a dire Massimiliano Allegri, fresco di esonero dal Milan, e Vincenzo Italiano, il quale è invece ancora sotto contratto con il Bologna. Sono previsti degli incontri con entrambi nei prossimi giorni, con il tecnico rossoblu attualmente favorito, ma la candidatura del livornese restiste dopo l'addio al Diavolo.

Questo il comunicato con cui ieri RedBird ha annunciato, tra gli altri, anche l'esonero di Massimiliano Allegri: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".