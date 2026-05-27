Napoli, i tifosi contro l'arrivo in panchina di Allegri. Aperte anche tre petizioni online

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Max Allegri, dopo l'esonero al Milan, è in corsa con Italiano per la panchina del Napoli, ma i tifosi azzurri non sono favorevoli al suo arrivo

Dopo l'addio di Antonio Conte, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e al momento sono due i nomi su cui sta riflettendo il presidente Aurelio De Laurentiis, vale a dire Vincenzo Italiano, ancora sotto contratto con il Bologna, e Massimiliano Allegri, esonerato pochi giorni fa dal Milan. Mentre il club azzurro sta riflettendo su chi scegliere tra i due, l'ipotesi di vedere l'ex rossonero sulla panchina partenopea ha scatenato le proteste dei tifosi del Napoli che sotto i post pubblicati sui social dagli account ufficiali azzurri sono comparsi quasi 35mila commenti contrari all'arrivo del livornese.

Lo riferisce tuttomercatoweb.com che aggiunge poi che sono state aperte anche tre petizioni online contro lo sbarco nel club partenopeo di Max Allegri, esonerato pochi giorni fa da Gerry Cardinale dopo che il suo Milan ha fallito la qualificazione alla prossima Champions League. Oltre a lui, sono stati licenziati anche l'ad Giorgio Fulani, il dt Geoffrey Moncada e il ds Igli Tare.