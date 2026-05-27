Nesta all'Avellino, ci siamo quasi: pronto un biennale per l'ex Milan

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L'Avellino, dopo l'addio di Davide Ballardini, ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Alessandro Nesta che è ad un passo dall'accordo con il club campano per un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito che spiega che l'ex giocatore del Milan ripartirà di nuovo dalla Serie B dopo le esperienze già vissute con Perugia, Frosinone e Reggiana e quella in Serie A sulla panchina del Monza.

Da quando ha iniziato la carriera da allenatore, Nesta non mai nascosto la sua stima per Carlo Ancelotti, suo ex tecnico al Milan, a cui vorrebbe rubare una caratteristica ben precisa: "Io non ho preso niente da Ancelotti: lui vince sempre e io l’anno scorso le ho perse quasi tutte. Non ho preso niente, mi sa (ride, ndr). Quello che vorrei avere è la sua serenità che ha e che trasmette: io non dormo quando ci sono le partite, se perdo sto chiuso in casa e non parlo neanche con mia moglie. La serenità che ha Ancelotti gliela invidio" le parole a DAZN dell'ex difensore rossonero.